Imponen el nombre de “Hugo Daniel Navarro” a la Sala General de Monitoreo

En un emotivo acto que se enmarcó en la conmemoración de los 15 años del Centro de Monitoreo Municipal, se impuso este martes el nombre de “Hugo Daniel Navarro” a la sala general de monitoreo.

Se trató de una iniciativa impulsada por los propios trabajadores y trabajadoras del área, quienes quisieron reconocer y rendir homenaje a su compañero, quien falleció en mayo de este año.

La actividad fue encabezada por el intendente municipal Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas y referentes del Centro de Monitoreo Municipal, y contó con la participación de familiares y amigos, además de integrantes de equipo de trabajo del área.

“Siempre decimos que los lugares son de quienes lo habitan, de quienes lo transitan, de quienes trabajan en ese lugar. Y quiero destacar a los compañeros de Hugo por la iniciativa, por traer al presente su memoria. Hugo fue operador, después fue supervisor, puso en relieve este Centro Municipal de Monitoreo. Podemos decir que dejó gran parte de su vida acá y por eso nos parece oportuna esta placa, este reconocimiento a él y por sobre todas las cosas a su familia, a sus compañeros de trabajo”, ponderó el Intendente.

“Huguito”, como lo llamaban sus compañeros, se desempeñó en el Centro de Monitoreo Municipal desde su creación en el año 2010.

Por su parte, el subsecretario de Protección Ciudadana expresó que “esto es una idea que nace exclusivamente del grupo de operadores y de operadoras del Centro Municipal de Monitoreo, de sus propios compañeros, que tuvieron esta idea que obviamente desde la subsecretaría de Protección Ciudadana y junto con nuestro intendente acompañamos inmediatamente. Así que es muy importante para nosotros que estén acá, no solo para sus compañeros, sino para los que formamos parte del equipo Ejecutivo hoy por hoy”.

Posteriormente se descubrió la placa, momento que fue protagonizado por personas del vínculo más cercano de Navarro. Por último, se invitó a las personas presentes a tomar la palabra, narrar anécdotas o menciones a la memoria de “Huguito”.