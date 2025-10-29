Torneo Regional Amateur: los cinco, en la tarde del domingo

El certamen organizado por el Consejo Federal volverá a la acción para la Región Pampeana Sur y se definió, día, horario y árbitros para las presentaciones de Loma Negra, Racing, Estudiantes, Ferro y Embajadores.

El duelo de locales se dará en el Domingo Colasurdo donde Ferro recibirá a Embajadores desde las 15:00 hs. El cotejo será arbitrado por Valentín Pompei con Julián Figueroa y Florencia Salguero como árbitros asistentes.

Además, por la Zona 4, Loma Negra completará su estreno como visitante ante Balonpié en Bolívar desde las 17:00 hs. Darío Carinci de Pehuajó será el encargado de impartir justicia y estará acompañado de Franco Grandoso y Tobías Moyano.

Por otro lado, en la Zona 5, Estudiantes buscará recuperarse rápido y recibirá a Argentino de 25 de Mayo desde las 18:00 hs. Lautaro Paletta con Emanuel Mazzon y Pablo Tevez, todos de Tandil, será la terna del cotejo.

Previamente, pero en 25 de Mayo, Racing enfrentará a Sportivo 25 de Mayo desde las 16:00 hs. con un equipo arbitral que llegará desde Chivilcoy encabezado por Gonzalo Teijeiro. Pablo Corsini y Maías Anitua serán los asistentes.