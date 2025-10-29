El Municipio continúa con los trabajos de mantenimiento y reparación en el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”

El Municipio de Olavarría despliega de manera permanente trabajos de reparación, mantenimiento y puesta en valor del Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura”, un eslabón fundamental en materia sanitaria y acceso a la salud pública no sólo para el Partido de Olavarría, sino también para la región. En ese marco, en los últimos días labores de diversa índole pudieron verse en distintos espacios y servicios, llevados a cabo en su mayoría por personal de la dirección de mantenimiento del centro asistencial local.

De acuerdo con lo que se detalló, se están realizando tareas de impermeabilización sobre el sector de guardia de adultos. A la par, en lo que a trabajos de altura refiere, también está pintando el techo del sector de Pediatría y del ingreso por calle Rivadavia. De manera paralela, también se efectúa la pintura de paredes y aberturas.

Asimismo, los trabajos sobre el ingreso por Rivadavia también pueden verse en el cielorraso que conduce ese pasillo principal, donde se llevó a cabo el recambio y pintado de placas, la instalación de nueva iluminación sectorizada, además de térmicas y disyuntores, lo que permite evitar sobrecargas y, por ende, preservar la instalación.

En materia de instalación eléctrica también se realizó la instalación de tableros y trabajos de mantenimiento en el sector de cocina.

Por otra parte, se está realizando la recuperación de patios internos, con la particularidad que se lo hace poniendo en valor la historia del Hospital, como así también para la concientización en diversas temáticas.

En el sector de Hemoterapia también se lleva a cabo un abordaje integral, que contempla instalación eléctrica, arreglo de mobiliario, e intervención en materia de mantenimiento y reparación en baños y cocina.

Vale mencionar también la tarea que se realiza en cuanto a recuperación y reconstrucción de mobiliario, algo que pudo verse también días atrás en la reapertura del sector de cuidados moderados y clínica quirúrgica. Se detalló que actualmente se está realizando la reparación y confección de 15 camas correspondientes al sector de Pediatría, 8 cunas, 23 mesas de comer y 23 mesas de luz.

Recuperación del Quirófano 6

La continuidad de los trabajos dispuestos desde el Municipio en materia de puesta en valor del Hospital Municipal también pueden verse en el Quirófano 6, donde se está llevando a cabo una actualización integral del mismo.

Tal es así que, según se explicó, los trabajos de readecuación y reestructuración del espacio incluyen, por un lado, la actualización en materia de instalación eléctrica, sistemas y soporte de equipos de acuerdo a las normativas vigentes que se exigen, precisamente, para quirófanos hospitalarios.

Se trata de una intervención que incluye labores en materia de nivelación e instalación de pisos específicos para este tipo de espacios.

De manera complementaria, se están construyendo nuevos vestidores nuevos, puertas y mobiliario que será destinado al personal médico.

El Quirófano 6 contará además con una sala de recepción de bebés, con adecuación de temperatura y provisión de oxígeno, en caso de que así lo requieran.

Vale añadir que, en cumplimiento de las citadas normativas, también se contempla la instalación de torres de oxígeno vacío y aire comprimido nuevas, con líneas independientes. Se contará además con una de cirugía nueva.