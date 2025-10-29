La Escuela de Bomberos Voluntarios de Olavarría abrió su inscripción

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría informa que se encuentra abierta la inscripción para la Escuela de Bomberos, correspondiente al ciclo 2025.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen formar parte del Cuerpo Activo del Cuartel Central o de los Destacamentos de Loma Negra, Sierras Bayas e Hinojo.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 15 de noviembre de 2025, y deberán realizarse exclusivamente a través del sitio web oficial: www.bomberosdeolavarria.org.ar

Esta instancia representa una importante oportunidad para incorporarse a la institución y comenzar el proceso de formación, capacitación y servicio a la comunidad.