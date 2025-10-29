Parkour: el Campeonato Nacional llega a la Ciudad

En el Salón Blanco del Palacio San Martín se realizó la presentación del Campeonato Nacional que tendrá lugar en las instalaciones del Club NaturalFit.

El evento, que cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría, se desarrollará en el Club NaturalFit los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 9 a 20 horas.

En la conferencia de prensa brindada estuvieron presentes el Director de Gestión Deportiva Municipal, Enzo Jarrie, junto a los organizadores Sebastián y Esteban Fazio y el atleta olavarriense Valentín Benítez.

Al momento de iniciar la conferencia, Jarrie señaló que “para la ciudad es un evento muy importante, es el evento más importante de parkour del año”. “Desde la Subsecretaría de Deportes, que comanda Juan Pablo Arouxet, asumimos el compromiso del acompañamiento, del estar cerca y de poder trabajar en conjunto para que esto pase”, añadió.

Luego, Sebastián Fazio tomó la palabra para agradecer “toda la gestión que se hizo desde Deportes del Municipio y también de las otras áreas que articularon para que se pudieran dar muchas de estas cosas”.

El Torneo reunirá a los mejores atletas de la Argentina en la disciplina Parkour y otorgará cupos para representar a la selección nacional, la cual cuenta con la presencia de 4 olavarrienses: Aldana Andes, Ángel Abidín, Trinidad Bilbao y Valentín Benítez, demostrando el gran nivel y crecimiento de este deporte en nuestra comunidad.

La competencia se divide en tres modalidades: Skill (Habilidades), Free Style (Estilo Libre) y Speed (Velocidad).

Fuente: prensa Municipal