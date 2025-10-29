Convocatoria a Asamblea de la Asociación Civil Fiesta de Reyes Magos Cristo Rey

La Comisión Normalizadora de la Asociación Civil Fiesta de Reyes Magos Cristo Rey recordó a las personas asociadas que se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria, el 26 de noviembre de 2025 a las 18:00 para el primer llamado y a las 19:00 por el segundo llamado, en la sede de Julio A. Roca N° 2443, de la localidad de Sierras Bayas.

Según informaron, al momento de la asamblea deberán contar con la cuota al día al mes de noviembre, para tener voz y voto o para cubrir un cargo electivo, pudiendo en esta oportunidad solo participar los 365 empadronados.

Se encuentra a disposición para tomar vista: Convocatoria, padrón de socios, copia de estatuto social, modelo de listas (siendo la fecha límite de presentación el viernes 31 de octubre de 18:00 a 20:00 horas en la mencionada sede) copias de los ejemplares de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas de la totalidad de los años a tratar.

Para dar cumplimiento a todo lo mencionado se establece que podrán los socios acercarse en función del siguiente cronograma:

- Turno mañana: los días 23 y 24 de octubre, el 3, 5, 7, 12 y 14 de noviembre de 9:00 hs. a 11:00 hs.

- Turno tarde: los días 27, 29 y 31 de octubre, y 10, 17 y 19 de noviembre de 18:00 hs. a 20:00 hs.