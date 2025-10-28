Cómo serán las vacaciones de los empleados con la Reforma Laboral de Milei

El proyecto de "Ley de Promoción de Inversiones y Empleo" impulsado por el Gobierno de Javier Milei, modifica varios artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), incluyendo un cambio sustancial en cómo y cuándo se podrán tomar las vacaciones los empleados.

Según consigna la agencia Noticias Argentinas, el artículo 10 del proyecto sustituye al artículo 154 de la LCT, estableciendo nuevas reglas para el otorgamiento del descanso anual.

Los 5 cambios clave para las vacaciones