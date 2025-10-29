Nueva fecha de la reválida para guardavidas en el Club Ferro

El Municipio a través de la Subsecretaría de Deportes informó que el sábado 8 de noviembre desde las 12:30 en el Natatorio del Club Ferro se realizará en nuestra ciudad la prueba de suficiencia acuática, conocida comúnmente como reválida, destinada a guardavidas con libreta con vigencia.

La actividad es organizada en conjunto con la Comisión Provincial de Guardavidas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y se trata de la jornada que estaba pautada a realizarse días atrás. En ese sentido, desde la organización se aclaró que las personas que estaban inscriptas no deberán anotarse nuevamente.

A la par, quienes estén interesados en sumarse también están a tiempo de poder hacerlo a través del formulario online al que se accede haciendo click aquí.

Para participar, además de llenar el formulario de inscripción, deberán descargar y completar la documentación allí disponible. Esa información, junto con la libreta, deberá ser presentada el día de la Reválida.