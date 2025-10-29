El Municipio impulsa la propuesta “Menos Residuos Más Salud”

Desde el Programa Municipal Mesas de Gestión Territorial se recuerda que este viernes 31 de octubre, en barrio Trabajadores, se llevará a cabo la Jornada Menos residuos, más salud, coordinada desde la Mesa de Gestión Territorial 1.

La iniciativa tendrá lugar desde las 09:30 horas, con punto de encuentro en Juan XXIII y 17 bis. Es organizada desde los Servicios Municipales Territoriales, instituciones educativas y organismos que se encuentran trabajando en los barrios Lourdes, Pro Casa, El Progreso, 4 de octubre, 12 de octubre, Trabajadores, ACUPO III, 86 viviendas, ACUPO II y Sarmiento.

El objetivo de la jornada es promover una adecuada gestión de los residuos domiciliarios en conjunto con los vecinos y vecinas de la localidad. En este sentido, se realizarán distintas acciones en el barrio Trabajadores, las cuales incluyen el diálogo con los vecinos, la entrega de folletería informativa sobre modalidad, días y horarios de la recolección de residuos sólidos urbanos y una encuesta sobre las situaciones por las que se acumulan residuos en veredas y espacios públicos. Esta encuesta será implementada por los estudiantes de la Escuela Secundaria N° 18, estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería y referentes de los servicios municipales y vecinos que forman parte de la Mesa de Gestión Territorial 1.

Recolección de Residuos Sólidos Urbanos

El servicio de recolección de residuos sólidos incluye el retiro de residuos almacenados en bolsas de plástico o recipientes descartables de cualquier otro material (cartón, papel), colocados en el cordón de la vereda o cestos particulares correspondientes. Se incluye también los desechos correspondientes a cortes de pasto que se encuentran embolsados en bolsas que no superen los 15 kilogramos de peso.

Días y horarios de recolección en estos barrios:

Lourdes: Martes, jueves y sábados a partir de las 6 hs.

Pro Casa: Martes, jueves y sábados a partir de las 6 hs.

El Progreso: Martes, jueves y sábados a partir de las 6 hs.

12 de octubre: martes, jueves y sábados a partir de las 6 hs.

Trabajadores: Martes, jueves y sábados a partir de las 6 hs.

Acupo I: Lunes, miércoles y viernes a partir de las 21 hs.

Acupo III: martes, jueves y sábados a partir de las 6 hs.

4 de octubre: lunes, miércoles y viernes a partir de las 21 hs.

86 viviendas: lunes, miércoles y viernes a partir de las 21 hs.

Sarmiento (de Ituzaingó hacia el Noroeste): lunes, miércoles y viernes a partir de las 21 hs.

Sarmiento (de Ituzaingó hacia el Sudeste): domingo a viernes a partir de las 21 hs.

Relleno Sanitario

El uso del Relleno Sanitario (Ituzaingó 8500) es un servicio que brinda el Municipio a todos los vecinos y vecinas del Partido. Si tienen restos de poda o escombros, pueden acercarlo de lunes a viernes de 7 a 19 hs. y sábados de 7 a 13 hs.

Infracciones por arrojar residuos donde no corresponde

En el marco de la ordenanza 195/84 se establece como infracción, con importantes multas, arrojar o depositar basura, desechos de poda, animales muertos o escombros en la calle, terrenos o lugares no destinados para tal fin. El único lugar habilitado es el Relleno Sanitario.

Se solicita la colaboración de la comunidad cuando se observen estas situaciones. Pueden comunicarse con Vecinos en Red a través de WhatsApp de manera muy simple, enviando un mensaje al 2284-544817, realizando la denuncia correspondiente de basura arrojada en lugares no permitidos.

Las multas pueden ser elevadas, por lo que es fundamental respetar las normas y disponer los residuos de manera correcta.