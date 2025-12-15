Cuenta DNI ofrece un 5% adicional para jubilados en sus promos en supermercados

Las promociones de Cuenta DNI son un recurso valioso para miles de bonaerenses y en diciembre suman un nuevo beneficio: un ahorro adicional para jubilados/as y pensionados/as que cobran haberes en Banco Provincia en las promos de supermercados.

Desde minimarkets hasta grandes mayoristas, con descuentos que llegan hasta el 20%, la billetera digital de Banco Provincia ofrece beneficios en supermercados los siete días de la semana.

Ahora, las personas jubiladas y pensionadas tienen en todas esas promociones un 5% adicional de descuento, con tope de $5.000 por marca. Es decir, si utiliza las promos de Día, Carrefour y Chango Más, por citar tres ejemplos, puede acceder a un ahorro extra de $15.000.

TODOS LOS DESCUENTOS VIGENTES EN SUPERMERCADOS

*El porcentaje de descuento y el tope no incluyen el 5% adicional

Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000.

20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000. Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista.

15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. Vital: 20% de descuento los martes y los domingos, con tope de reintegro de $10.000 por semana.

20% de descuento los martes y los domingos, con tope de reintegro de $10.000 por semana. Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.

10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto. Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto.

Encontrá en este link todos los detalles de cada promo.