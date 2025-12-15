Cuenta DNI ofrece un 5% adicional para jubilados en sus promos en supermercados | Infoeme
Lunes 15 de Diciembre 2025 - 20:55hs
21°
Lunes 15 de Diciembre 2025 - 20:55hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  provinciales
 - 15 de Diciembre de 2025 | 19:31

Cuenta DNI ofrece un 5% adicional para jubilados en sus promos en supermercados

Todos los meses la billetera digital ofrece descuentos especiales en cadenas de supermercados de toda la provincia. En diciembre, las personas jubiladas y/o pensionadas que cobran sus haberes a través de Banco Provincia podrán aprovechar estas promociones con un descuento adicional.

Las promociones de Cuenta DNI son un recurso valioso para miles de bonaerenses y en diciembre suman un nuevo beneficio: un ahorro adicional para jubilados/as y pensionados/as que cobran haberes en Banco Provincia en las promos de supermercados. 

Desde minimarkets hasta grandes mayoristas, con descuentos que llegan hasta el 20%, la billetera digital de Banco Provincia ofrece beneficios en supermercados los siete días de la semana.  

Ahora, las personas jubiladas y pensionadas tienen en todas esas promociones un 5% adicional de descuento, con tope de $5.000 por marca.  Es decir, si utiliza las promos de Día, Carrefour y Chango Más, por citar tres ejemplos, puede acceder a un ahorro extra de $15.000.

 

TODOS LOS DESCUENTOS VIGENTES EN SUPERMERCADOS 

 

*El porcentaje de descuento y el tope no incluyen el 5% adicional  

 

  • Día: 20% de descuento los lunes, con tope de $8.000 por día. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $20.000. 
  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, tope de reintegro de $20.000 por día y por persona, pagando en sucursales Nini Mayorista. 
  • Vital: 20% de descuento los martes y los domingos, con tope de reintegro de $10.000 por semana. 
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.   
  • Toledo: 20% de descuento los miércoles, sábados y domingos, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. 
  • Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. 

 

Encontrá en este link todos los detalles de cada promo. 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME