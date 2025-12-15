Aprehendieron a dos hombres que circulaban con un arma de fuego en la vía pública

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas a la altura de Chacabuco y José Luis Torres, luego de que uno de ellos fuera detectado portando un arma de fuego en la vía pública.

La intervención se produjo a raíz de un llamado de alerta recibido en la base 911. Al llegar al lugar, el personal del Comando de Patrullas identificó a los dos masculinos, uno de los cuales circulaba llevando un revólver en sus manos.

Al notar la presencia de los efectivos, ambos intentaron darse a la fuga, pero fueron rápidamente interceptados y aprehendidos.

Como resultado del procedimiento, se logró el secuestro de un arma de fuego tipo revólver, calibre .38, la cual no presentaba numeración visible.

Los dos aprehendidos -ambos de 32 años de edad- y el arma incautada fueron trasladados y remitidos a la Comisaría Primera.

El caso está caratulado como "Infracción al Artículo 189 bis del Código Penal" (tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil). Interviene la UFI Nº 10 subrogada por la fiscal Mariela Viceconte.