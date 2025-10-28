Ramiro Biscardi es nuevo jugador del “Bataraz”

Ramiro Biscardi se transformó en nuevo jugador de Estudiantes para el certamen organizado por el Consejo Federal que otorga ascensos al Torneo Federal A.

De último paso por Ciudad de Bolívar, Biscardi llega tras haber sido parte del histórico ascenso del “celeste” a la Primera Nacional y es considerado un arquero de jerarquía, con una destacada trayectoria en el fútbol regional y nacional.

Tras su paso en 2018 por la entidad “albinegra”, Biscardi vuelve a Olavarría tras una destacada carrera en la tercera categoría del fútbol argentino.

“Con Mauri veníamos hablando hace un tiempo. Me comentó la posibilidad de sumarme si ascendíamos con Bolívar y la verdad que tenía muchas ganas. Conozco al club, al cuerpo técnico y a varios de los chicos, así que estoy muy contento de haberme sumado. El viernes ya arrancamos y me recibieron de la mejor manera, tanto los jugadores como el cuerpo técnico y los dirigentes. Muy feliz de volver a esta linda familia”, expresó Biscardi tras su llegada.

El arquero también habló sobre sus expectativas deportivas, consciente de la dificultad del certamen, pero confiado en el potencial del equipo: “Las expectativas siempre son las más altas. Sabemos que es un torneo muy difícil, con más de doscientos equipos, pero hay que ir paso a paso, poniéndose objetivos cortos. En lo poco que vi en los entrenamientos, hay muy buen pie, jugadores de jerarquía y una buena mezcla con los jóvenes. Estoy muy contento y poniéndome a punto para lo que viene, que ya el domingo tenemos una final en casa”.

Además, explicó cómo organizará su rutina durante el torneo y agradeció el esfuerzo del club para concretar su llegada: “Voy a estar viajando todos los días para entrenar. Tengo a mi familia y al nene en el jardín, así que era una locura mudarse por tan poco tiempo. Arreglamos para este Regional y después se verá, pero estoy muy agradecido a los dirigentes que enseguida se pusieron en contacto y facilitaron todo. Ellos hacen un gran esfuerzo y espero poder devolverlo en la cancha”.

Fuente: Prensa CAE