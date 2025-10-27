Newcom: terminó la Ronda Clasificatoria de la Liga Regional

La competencia de newcom que organiza la Municipalidad de Olavarría completó un nuevo encuentro el pasado fin de semana en el Club Pueblo Nuevo y fue con destacadas actuaciones locales.

“Los Lobitos” se quedaron con el primer puesto en la Copa de Plata y “Los Lobizones” fueron terceros en la Copa de Oro.

La próxima edición de este evento será la disputa de las Finales entre los 4 primeros clasificados de cada categoría.

Además, por otro lado, Lobos y Lobizones dirán presentes en distintos torneos fiscalizados por la Federación de Voleibol de Argentina. Uno de los equipos viajará a Santa Rosa donde se disputará el último Torneo Argentino de este 2025 en categoría +68 y en Coronel Dorrego, el venidero sábado, se llevará a cabo el clasificatorio +60 al Campeonato Argentino con otro representante local.