Newcom: terminó la Ronda Clasificatoria de la Liga Regional | Infoeme
Lunes 27 de Octubre 2025 - 20:48hs
Lunes 27 de Octubre 2025 - 20:48hs
Olavarría
Infoeme
 |  deportes
 |  New Com
 - 27 de Octubre de 2025 | 16:21

Newcom: terminó la Ronda Clasificatoria de la Liga Regional

El pasado sábado, la Liga Regional de Newcom que organiza la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Olavarría completó la Ronda Clasificatoria.

La competencia de newcom que organiza la Municipalidad de Olavarría completó un nuevo encuentro el pasado fin de semana en el Club Pueblo Nuevo y fue con destacadas actuaciones locales.

 

“Los Lobitos” se quedaron con el primer puesto en la Copa de Plata y “Los Lobizones” fueron terceros en la Copa de Oro.

 

La próxima edición de este evento será la disputa de las Finales entre los 4 primeros clasificados de cada categoría.

 

Además, por otro lado, Lobos y Lobizones dirán presentes en distintos torneos fiscalizados por la Federación de Voleibol de Argentina. Uno de los equipos viajará a Santa Rosa donde se disputará el último Torneo Argentino de este 2025 en categoría +68 y en Coronel Dorrego, el venidero sábado, se llevará a cabo el clasificatorio +60 al Campeonato Argentino con otro representante local.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME