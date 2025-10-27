El Municipio abrió la convocatoria a artistas locales para la Fiesta de Olavarría

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, lanza una convocatoria abierta para artistas locales interesados en participar de la Fiesta Aniversario de Olavarría.

Tal como se confirmó días tras, el evento se realizará el día lunes 24 de noviembre y, como ya es tradicional, contará con una variada programación en el escenario, patio de comidas y paseo de artesanos.

Desde el área de Cultura indicaron que la inscripción está destinada a grupos de música y/o solistas que no hayan participado el año pasado, y que cuenten con más de 6 meses de formación.

Aquellas personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente link, desde el 27 de octubre hasta el 7 de noviembre. Una vez finalizada la inscripción, los organizadores darán a conocer los artistas seleccionados.