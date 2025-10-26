Elecciones 2025 en Olavarría: LLA ganó con el 49,6%

Tras la ansiada llegada de los datos, pasadas las 21:30 horas se conocieron los resultados oficiales de estas elecciones legislativas 2025.

En el Partido de Olavarría hubo una clara polarización y se impuso La Libertad Avanza por sobre la Alianza Fuerza Patria. Al igual que se informó en todos los distritos que completan la Séptima Sección Electoral.

Con el 99,2% de las mesas escrutadas así quedaron los resultados:

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

31.306 49,63 %

ALIANZA FUERZA PATRIA

21.360 33,86 %

FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD

2.770 4,39 %