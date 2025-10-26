Elecciones 2025 en Olavarría: LLA ganó con el 49,6% | Infoeme
Lunes 27 de Octubre 2025 - 0:11hs
Lunes 27 de Octubre 2025 - 0:11hs
Olavarría
Infoeme
 | 
 - 26 de Octubre de 2025 | 21:51

Elecciones 2025 en Olavarría: LLA ganó con el 49,6%

Tras la intensa espera, pasadas las 21:30 horas se conocieron los resultados oficiales de estos comicios. En el Partido de Olavarría hubo polarización.

Tras la ansiada llegada de los datos, pasadas las 21:30 horas se conocieron los resultados oficiales de estas elecciones legislativas 2025.

En el Partido de Olavarría hubo una clara polarización y se impuso La Libertad Avanza por sobre la Alianza Fuerza Patria. Al igual que se informó en todos los distritos que completan la Séptima Sección Electoral.

 

Con el 99,2% de las mesas escrutadas así quedaron los resultados:

  • ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

31.306    49,63 %    

  • ALIANZA FUERZA PATRIA

21.360    33,86 %    

  • FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD

2.770    4,39 %    

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME