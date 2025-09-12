Este sábado Olavarría celebrará el Día del Bailarín Folklórico con una Peña Abierta

El Municipio de Olavarría, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a participar de la Peña Abierta en el marco del “Día del Bailarín/a Folklórico Argentino”, que se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre, con entrada libre y gratuita.

El evento tendrá lugar desde las 16 horas en la Casa del Bicentenario y contará con la presentación de variados espectáculos a cargo de diferentes agrupaciones.

En la oportunidad, participarán distintos grupos de danza y el Ensamble de Música Popular “Octavio Sabbatini”.

La peña se realiza en el marco de la conmemoración por el Día del Bailarín Folklórico se celebra cada 13 de septiembre en nuestro país, en recuerdo al día del fallecimiento del cordobés Santiago Ayala, más conocido como “El Chúcaro”, emblemático bailarín de nuestro género nacional.