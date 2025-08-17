JUAN PEDRO BONETTO "JUAMPI"

Falleció en Olavarría el día 17 de Agosto de 2025 a los 47 años.
SIN VELATORIO.
SIN RESPONSO.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
