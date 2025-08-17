JUAN PEDRO BONETTO "JUAMPI" | Infoeme
JUAN PEDRO BONETTO "JUAMPI"

Falleció en Olavarría el día 17 de Agosto de 2025 a los 47 años.

SIN VELATORIO.

SIN RESPONSO.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz. 

DÍA Y HORA: A confirmar.

 

Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

