Sin suerte en Bahía Blanca para boxeadoras locales

El Polideportivo Norte de Bahía Blanca volvió a ser escenario de una velada amateur-profesional de boxeo y fue con presencia olavarriense sobre el cuadrilátero.

La programación que contó con una decena de peleas amateurs y una profesional y fue organizada por Sueños Dorados Promotions tuvo la presentación de Sofía Olivetto y Juana Alonso y fue con derrota para ambas.

Juana Alonso -Boxing Cos-, luego de su festejo en O´Brien, no pudo seguir de racha y perdió por puntos ante Morena "La Piraña" Jara de Bahía Blanca.

En una de las peleas de semifondo, Sofía Olivetto -de Oto Box- también cayó en la definición de los jueces ante la local Aimé "La India" Loscalzo.