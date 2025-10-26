Jorge Taiana votó y cuestionó al Gobierno por la falta de información sobre la Boleta Única

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria, Jorge Taiana, votó este domingo por la mañana en una escuela de Vicente López y cuestionó al Gobierno por no haber brindado la información necesaria sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), que debuta en estas elecciones legislativas nacionales.

“Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el Gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, señaló Taiana al retirarse del establecimiento, donde fue recibido por militantes y vecinos.

Mayor participación

El exministro de Defensa confió en que el nuevo formato “sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo” y expresó su deseo de que la jornada se desarrolle con normalidad. “Seguramente habrá una mayor participación que en las elecciones provinciales de los meses anteriores, porque en general las votaciones nacionales tienen más concurrencia. Es lo que ha pasado siempre”, afirmó.

Taiana, de 74 años, encabeza la lista de unidad del peronismo bonaerense, surgida como una síntesis entre los sectores referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y La Cámpora. Durante la campaña mantuvo un perfil bajo en los medios y priorizó recorridas por el conurbano, encuentros con dirigentes territoriales y actividades en clubes y centros comunitarios, en una estrategia orientada a reconstruir el vínculo del peronismo con sus bases tradicionales.