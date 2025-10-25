Ajedrez: nueva ronda para el Abierto de la Sociedad Española | Infoeme
Ajedrez: nueva ronda para el Abierto de la Sociedad Española

Luego de la pausa por los Juegos Bonaerenses de la semana pasada, se jugó una nueva ronda del Torneo Abierto de la Sociedad Española. Horacio Pereyra aumentó su ventaja.

El Torneo Abierto de la Sociedad Española jugó su quinta ronda con nuevo triunfo para el líder de la competencia.

 

El certamen que se desarrolla bajo la dirección de Eduardo Costilla y la fiscalización de la Federación de Ajedrez de Olavarría con una modalidad de juego de sistema suizo a siete rondas y un tiempo de reflexión de noventa minutos 'finish' jugó la quinta ronda para los más de cuarenta trebejistas participantes.

 

Horacio Pereyra derrotó a Hugo Fischer y amplió la diferencia en "Federados" y en Cuarta, Daniel Gosela es el puntero.

 

