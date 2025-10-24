El campeón de la Clase 1, en el despacho del Intendente

En la jornada del pasado jueves, el piloto olavarriense campeón de la Clase 1 del Turismo Pista del automovilismo nacional mantuvo una reunión con el Intendente de Olavarría.

En la actividad el jefe comunal estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet y participaron además referentes del AMCO, encabezados por su presidente Michael Boccagni, junto al vicepresidente Patricio Spinella y el tesorero Ramiro Pastore.

Wesner manifestó no sólo el reconocimiento y la felicitación por tamaña consagración, sino también el agradecimiento por dejar el nombre de Olavarría en lo más alto del automovilismo nacional.

Benito se consagró campeón el último fin de semana en la carrera que se disputó en Toay, en la Provincia de La Pampa, donde cosechó los puntos que le valieron una diferencia indescontable con sus seguidores, al punto que pudo levantar el trofeo cuando aún resta una prueba en el calendario.

Fuente: Prensa Municipal