Barrio Evita: un hombre mató a un ladrón que ingresó a su casa

Durante la madrugada de este viernes, un hombre abatió a un delincuente en un intento de robo ocurrido en el barrio Evita.

El lamentable suceso ocurrió minutos antes de las 4 de la madrugada en una vivienda ubicada en Pueyrredón al 4800. Según se pudo saber, el dueño del hogar escuchó ruidos y al levantarse se encontró con dos ladrones.

En este marco, efectuó disparos e hirió con un arma de fuego a uno de ellos. Ambos emprendieron la huida pero el herido cayó a pocos metros y falleció.

Según se pudo saber, se trata de un joven de 24 años que cuenta con antecedentes penales.

En el lugar se desplegó un amplio operativo policial que cuenta con la participación de Policía Científica. El tránsito se encuentra interrumpido.

El dueño de la casa fue aprehendido bajo la caratula de "Homicidio". Se constató que el hombre cuenta con permiso de portación de arma de fuego.