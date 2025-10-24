Avanza la generación de 38 lotes con servicios en Villa Alfredo Fortabat

El último jueves, en el marco de la sesión del Concejo Deliberante, se aprobó el Proyecto de Ordenanza del “Programa Municipal de Viviendas – 38 Lotes con Servicios en la Localidad de Villa Alfredo Fortabat”, que semanas atrás había sido enviado por el intendente Maximiliano Wesner.

El programa contempla 3 manzanas ubicadas en Circunscripción VIII, Sección A, Fracción V, Parcela 1, según plano de mensura y división en proceso, Partida 63191.

“Sabemos acerca de la gran demanda habitacional que hay y la necesidad de las familias de poder vivir también en sus respectivas localidades, para fomentar el arraigo seguimos trabajando en esta línea”, expresó el jefe comunal al presentar el expediente.

En la jornada de este viernes, tras la aprobación del proyecto, el Director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Juan Sánchez realizó declaraciones radiales y expresó que “siempre que un proyecto que nace de la idea del intendente, de este Municipio, y que se aprueba en el Concejo con el voto de todos los concejales para nosotros es un alivio, un halago, pero también un impulso para seguir trabajando. Son buenas noticias para los vecinos de Olavarría, pero en especial para los de Villa Alfredo Fortabat”.

“Esto es parte del Programa Municipal de Vivienda. Si bien ahora es específicamente para la Villa Alfredo Fortabat, integra el Plan Integral de Vivienda del Municipio de Olavarría”, añadió el funcionario, quien anticipó que el período de inscripción se abrirá en los próximos días.

En ese sentido, añadió que el sistema será idéntico al aplicado en los anteriores programas, por lo cual las personas interesadas deberán anotarse previamente en el Registro de Demanda Habitacional, requisito que luego les permitirá incorporarse a este Programa en particular. “Utilizamos las mismas herramientas que se están utilizando en los otros planes”, sintetizó.

Además, también en sintonía con anteriores programas, se le dará prioridad a personas nativas o radicadas en la Villa Alfredo Fortabat.

Tal como se informó semanas atrás, los lotes fueron generados a partir de la subdivisión de un macizo que incluyó la entrega de una manzana a Bomberos, para que puedan llevar a cabo la construcción del nuevo Destacamento de la localidad.

Sanchez explicó que el valor de cada lote estará definido por “los costos que se invierten para habilitarlo con servicios. Es decir, el trazado de la calle, el alumbrado público, el agua corriente. Todo eso será dividido en la cantidad de terrenos y eso es lo que se le cobrará a las y los beneficiarios, en distintos planes de cuotas para que puedan ser accesibles”.

Por otra parte, el Director de Casa de Tierras reveló que en los próximos días un programa de idénticas características se presentará para Sierra Chica. “El mismo plan, la misma modalidad y dentro del mismo programa habitacional del Municipio, para cerrar lo que el intendente ha dicho y que siempre sostiene, de abrazar Olavarría de afuera hacia adentro”.

En esa línea, enumeró que “primero se hizo un plan en Olavarría, los 112 lotes que además de la entrega de lote, estamos asistiendo financieramente eh a los adjudicatarios. Luego los 72 lotes en Colonia Hinojo, que también fueron con prioridad a los vecinos de de la localidad. Luego Sierras Bayas, donde hace poco sorteamos y adjudicamos 108 lotes. Ahora tenemos Loma Negra, pero también Sierra Chica, que la idea es que los programas corran paralelos, es decir que se abran la inscripción y se sorteen simultáneamente”.

“Desde el inicio de la gestión a la fecha hemos generado cerca de 380 soluciones habitacionales”, concluyó.