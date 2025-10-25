Liga Pre-Federal: a cancha llena, Estudiantes ganó el clásico y sube posiciones

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes derrotó a Racing en la continuidad de la Zona Sur del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

El "Bataraz" se impuso 88 a 64 Racing en el clásico de la 11° fecha y llegó a escolta del grupo. Mateo Framiñan fue el máximo anotador de la noche con 26 puntos.

En un marco espectacular de público en el Maxigimnasio, el "Bataraz" hizo valer la localía y con una intensa defensa, buen trabajo colectivo en ofensiva y una cuota de suerte a su favor, festejó ante su gente.

Fotos: Andrés Arouxet

Los dirigidos por Mauricio Beltramella fueron mejorando con el correr de los minutos, con algunas conversiones de tres puntos pasó a dominar en el primer periodo y no volvió a ceder el liderazgo.

Llegaron las reacciones “Chairas” en el segundo parcial, luego de que el “Bata” pusiera en doble dígito la diferencia, distancia que se mantuvo hasta el descanso largo.

Tras el show de medio tiempo y las indicaciones en los vestuarios, Estudiantes se encargó de dejar sin chances a su clásico rival. Evitó que las figuras del líder de la Zona Sur se sintieran cómodos y le bajó el goleo para, en el otro aro, aprovechar sus chances sumando muchos pases antes de anotar y alejarse hasta llegar a la máxima con la chicharra de fondo.

Fotos: Andrés Arouxet

En el equipo ganador se destacaron, además del juvenil refuerzo con determinantes apariciones en el ataque, Federico Marín y Federico Silveyra haciendo jugar a los suyos.

Además, como broche de la noche y tras mucha espera, Federico Marín cumplió su mayor anhelo y jugó, los últimos minutos, junto a su hijo, Luca.

Síntesis Estudiantes – Racing:

Estadio: Maxigimasio

Árbitros: Suárez, D. y Rincón, J.

Estudiantes (88): Silveyra (16), Lorenzo (13), Masson (7), Dilascio (0), Marín, F. (19) -FI- Paiz (0), Cuadrillero (2), Callegaro (0), Framiñan (26), Márquez (0), Coopero (5), Marín, L. (0). DT- Mauricio Beltramella

Racing (64): Vázquez (5), Risso (16), Santana, Mar. (5), Yaben (6), Mondino (4) -FI- Merchant (15), Pietrafesa (3), Santana, Mat. (10). DT- Matías Orlando

Parciales: 29 – 20; 53 – 43; 68 – 53 y 88 – 64.