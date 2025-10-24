Pelota Paleta: presencia “albinegra” en varios Provinciales | Infoeme
Pelota Paleta: presencia “albinegra” en varios Provinciales

El pasado fin de semana, pelotaris del Club Atlético Estudiantes dijeron presentes en varias competencias que le dieron continuidad al calendario. Hubo un subcampeonato.

Representantes del Club Estudiantes se presentaron en distintas competencias provinciales y se destacó el subcampeonato que lograron, en Bolívar, Pellejero-Wagner.

 

Por la tercera fecha Provincial de Damas B, la dupla del “Bataraz” compuesta por de Marcela Pellejero y Mercedes Wagner fueron subcampeonas en Bolívar. Ganaron todos los partidos cómodamente y en una final reñida, cayeron en tres sets ante Empleados de Comercio “B” por 12/4, 7/12 y 5/7.

 

Por otro lado, el equipo compuesto por Menguil – Pedraz, disputaron las semifinales Anuales en Bragado.

 

Fuente: Prensa CAE

 

