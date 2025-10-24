Pelota Paleta: presencia “albinegra” en varios Provinciales

Representantes del Club Estudiantes se presentaron en distintas competencias provinciales y se destacó el subcampeonato que lograron, en Bolívar, Pellejero-Wagner.

Por la tercera fecha Provincial de Damas B, la dupla del “Bataraz” compuesta por de Marcela Pellejero y Mercedes Wagner fueron subcampeonas en Bolívar. Ganaron todos los partidos cómodamente y en una final reñida, cayeron en tres sets ante Empleados de Comercio “B” por 12/4, 7/12 y 5/7.

Por otro lado, el equipo compuesto por Menguil – Pedraz, disputaron las semifinales Anuales en Bragado.

Fuente: Prensa CAE