Ya está disponible la aplicación "Elecciones Legislativas 2025" para seguir los resultados desde el celular

El, a través de la, lanzó la aplicación, por la cual se podrá seguir elde las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

A su vez, también se encuentra disponible en la aplicación el paso a paso para votar con Boleta Única Papel (BUP).

Los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación en el padrón electoral así como encontrar información sobre distintos aspectos de la jornada.

En tanto, a partir del domingo a las 21 horas, estarán disponibles los resultados del recuento provisorio, por provincia y por categorías electorales. Además, será posible acceder a los resultados por mesa y consultar los telegramas que se contabilizarán durante la noche de la elección.

La aplicación “Elecciones Legislativas 2025” ya puede descargarse desde las tiendas oficiales de Android (Google Play) y iOS (App Store).

Link de descarga Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.gob.elecciones.argentina2025

Link de descarga iOS (App Store): https://apps.apple.com/ar/app/elecciones-legislativas-2025/id6753986744