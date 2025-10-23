El HCD de Tandil declaró de Interés Legislativo el libro sobre Ciberdelitos de Lucas Moyano

En la sesión de este jueves, el Concejo Deliberante de Tandil aprobó por unanimidad una resolución que declara de Interés Legislativo el libro “Ciberdelitos: cómo investigar en entornos digitales”, de autoría del exfiscal Dr. Lucas Moyano.

El proyecto destaca el valor académico y práctico de la obra del ex fiscal Moyano, considerada una guía fundamental para comprender y abordar los desafíos que plantea el delito informático en la era digital.

El libro ofrece un análisis detallado de los procedimientos de investigación en casos de ciberdelitos, abarcando temas como la preservación de la evidencia digital, las medidas cautelares, el desbloqueo de dispositivos electrónicos, la actuación de agentes reveladores digitales y la cooperación con plataformas y proveedores de servicios de internet.

“El aumento de los delitos informáticos en el país y la necesidad de fortalecer la formación en materia de investigación digital hacen imprescindible el aporte de trabajos como el del Dr. Moyano, que brindan conocimiento y herramientas concretas para la aplicación efectiva de la justicia en un campo cada vez más complejo”, expresó Manazzoni al presentar la iniciativa.

En este marco, el próximo 27 de noviembre, a la 19, el Dr. Lucas Moyano realizará una presentación de su libro en el Salón Blanco de la Municipalidad de Tandil, abierta al público y a profesionales interesados en la temática.