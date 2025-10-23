Se realizó la 94ª Asamblea General Ordinaria de Coopelectric

En cumplimiento de lo dispuesto por el Estatuto Social y la Ley de Cooperativas N° 20.337, el Cuerpo de Delegados de Coopelectric -en tanto representantes de los asociados- analizó en la Asamblea General Ordinaria la gestión institucional llevada adelante por los integrantes del Consejo de Administración durante el transcurso del Ejercicio Económico N° 94 iniciado el 1° de julio de 2024 y finalizado el 30 de junio de 2025.

La misma tuvo lugar en el Salón Auditórium de Coopelectric, donde asumieron su función los Delegados de la Lista Amarilla Conducción, tras ser oficializada luego de la convocatoria a Asamblea Electoral de Distrito Único que fuera publicada en el mes de julio. Cabe destacar, que el desarrollo de la Asamblea contó con la presencia de la veedora del INAES, Sra. Miriam Di Cunto.

En primer lugar, el secretario del Consejo de Administración de Coopelectric Ignacio Aramburu dio la bienvenida a los Delegados presentes y a continuación invitó a hacer uso de la palabra al presidente del Consejo de Administración Ing. Alberto Miotti, quien brindó información institucional.

“Este año difícil que pasamos logramos firmar el acuerdo de regularización de deuda con CAMMESA y eso marca el inicio de años de trabajo que serán muy intensos para que esto se consolide y que además se puedan hacer las inversiones que permitan mejorar la calidad de servicio,” sostuvo, y agregó que “la relación con la comunidad es tanto mejor cuanto mejor es la calidad de servicio, nuestros técnicos y operarios saben cómo hacerlo, nosotros sabemos cuáles son las inversiones que se necesitan. Por eso cuando esto sea posible, cuando las tarifas cubran los costos y las cuestiones macroeconómicas del país lo permitan, seguramente se harán”.

Al mismo tiempo puso en valor cada uno de los servicios prestados y lo que ello representa para la comunidad. “Somos parte de la conducción de una empresa de mucha importancia en la comunidad del Partido de Olavarria. Tenemos más de 3000 km de líneas de Media y Baja Tensión urbanas y rurales, 16 Estaciones Transformadoras de Subtransmisión, 1042 Subestaciones Transformadoras de Distribución, 57.241 conexiones de Energía Eléctrica. Obras Sanitarias tenía 26 mil cuentas cuando se tomó el servicio y al cierre del Ejercicio eran 51 mil cuentas. Hoy son más de 60 mil las personas de Olavarria cubiertas por los servicios de Velatorio e Inhumación o Cremación, lo que representa a la mitad de la población. Además, brindamos servicios educativos, de telefonía e internet y de gas a granel”.

“Esa es la magnitud de lo que nos toca administrar en conjunto, nosotros desde el Consejo, ustedes representando a los asociados, el cuerpo gerencial y mandos medios, el personal sin el cual no podríamos llevar adelante la gestión, el poder concedente, los órganos de control y todos nuestros asociados”.

“Somos una empresa de propiedad privada, pero de carácter cooperativo y colectivo que administra los servicios públicos de esta comunidad. Con dificultades, con momentos adversos, con una población particularmente golpeada en lo económico durante el último año; nosotros continuamos en pie y trabajando, estamos llegando a fin de año y siempre mirando hacia adelante con el compromiso hacia los asociados” concluyó Alberto Miotti.

Posteriormente se dio lectura a los puntos establecidos en el Orden del Día y la Asamblea eligió a sus autoridades. El delegado Domingo Soraiz fue designado presidente de la Asamblea, José Luis Veyrand fue electo como vicepresidente y las delegadas Viviana Castro Villafañez y María Andrea Rivas como secretarias, por lo que durante el próximo período anual dirigirán los debates de las Asambleas y rubricarán las actas y resoluciones tomadas en ellas.

Durante el desarrollo de la Asamblea resultaron aprobados por unanimidad la Memoria, el Balance General, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Anexos, Notas e Informes de la Auditoría Externa y la Sindicatura correspondientes al 94º Ejercicio Económico, y los puntos restantes del Orden de Día.

Para abordar los datos contables, el jefe Contable Regulatorio Cr. Diego Latasa, se refirió a la situación económica brindando una explicación pormenorizada sobre los servicios que presta la Cooperativa. También brindó su informe de la Auditora Externa Cra. Mónica Sauro y se dio lectura al informe del Síndico Jorge Cataldi.

Finalmente, en reemplazo de los Consejeros que cesaron en sus mandatos fueron elegidos como Consejeros Titulares por el período de tres años el Dr. Ignacio Aramburu, el Dr. Carlos H. Diaz y el Dr. Juan Manuel Mondragón. En tanto como Consejeros Suplentes, se desempeñarán durante un año el Sr. Walter Bahl, el Sr. Juan Carlos Piccinelli, el Dr. Nicolas Marinangeli y el Sr. Carlos Coscia. Asimismo, el Dr. Jorge Cataldi fue designado Síndico Titular y el Dr. Amílcar Dirazar Síndico Suplente.