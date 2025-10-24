“Octubre Rosa”: aún hay tiempo de realizarse los controles médicos anuales

Continúa la edición 2025 de la campaña “Octubre Rosa” para reforzar los controles preventivos de cáncer de mama; resultado del trabajo conjunto entre el Municipio, Lalcec, Ola Rosa, Hospital Provincial de Oncología “Luciano Fortabat” y Facultad de Ciencias de la Salud de UNICEN

La campaña comprende un variado cronograma de propuestas, entre las cuales se destaca la actualización anual de los controles médicos, y demás actividades de sensibilización sobre la temática. Los controles se llevan adelante desde el 20 de octubre y se extienden hasta el viernes 31 inclusive, de acuerdo al siguiente cronograma.

Hasta el 31/10, 8 a 10:30 hs | Box Nº 4 Ginecología del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”

Controles mamarios y ginecológicos.

Organiza: Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”

Hasta el 31/10, 8 a 14 horas | Centros de Atención Primaria de la Salud – CAPS

Controles mamarios y ginecológicos (Acercarse al CAPS más cercano o consultar al tel. 440800 int. 2128 por modalidad de atención)

Organiza: Subsecretaría de APS

Hasta el 31/10, 9 a 14 horas | Hospital Municipal Sierras Bayas

Controles mamarios y ginecológicos, a demanda.

Organiza: Hospital Municipal Sierras Bayas.

Asimismo, durante el transcurso del mes de octubre se implementan variadas propuestas de concientización. Las próximas actividades son las siguientes:

24/10, 17:00 horas | Centro Cultural Sierras Bayas

Charla abierta “El vivir después del cáncer” con representantes de Ola Rosa Olavarría.

Organiza: Hospital Municipal Sierras Bayas, Ola Rosa.

31/10, 14:20 horas | Parque del Mástil, Sierras Bayas

Caminata Rosa: salida y llegada a bicisenda (recorrido a confirmar). Acto final: descubrimiento de monumento a pacientes que transitan o transitaron la enfermedad.

Organiza: Hospital Municipal Sierras Bayas

“Octubre Rosa”

Hace hincapié en la importancia tanto de prevenir la enfermedad, como de mantener al día los controles médicos para registrar de forma temprana cualquier anomalía, lo que permita llegar a un diagnóstico certero y al tratamiento adecuado.

En los estadios iniciales, el cáncer de mama no presenta síntomas, por eso son tan importantes los controles anuales. Si se detecta a tiempo, en más del 90% de los casos, es curable.

¿Quiénes pueden desarrollar cáncer de mama? todas las mujeres. Por eso es tan importante cumplir con los controles regularmente. Cabe destacar que, aunque con menos frecuencia, los varones, estos también pueden padecerlo, por eso es importante que se hagan los chequeos. “El cáncer de mamas no da señales, el control sí”.