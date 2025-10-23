El mal clima obligó modificaciones en la programación

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría no pudo completar la 11° fecha debido a las malas condiciones del clima.

Nuevamente las malas condiciones climáticas son protagonistas del calendario y la fecha prevista a jugarse entresemana deberá esperar para completarse.

El primer triunfo de Hinojo marcó el inicio de la programación, pero los cotejos previstos para el pasado martes y este jueves fueron reprogramados para la venidera semana.

El lunes jugarán Loma Negra vs El Fortín, Sierra Chica vs Ferro y San Martín vs Estudiantes, mientras que el martes se completará con los enfrentamientos entre Recalde vs Municipales y Racing vs Espigas.

La programación:

Lunes:

16:00 hs.: Sierra Chica vs Ferro

20:30 hs.: Loma Negra vs El Fortín

Martes:

20:30 hs.: Racing vs Espigas

20:45 hs.: Recalde vs Municipales