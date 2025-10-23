El mal clima obligó modificaciones en la programación | Infoeme
Jueves 23 de Octubre 2025
 23 de Octubre de 2025

El mal clima obligó modificaciones en la programación

La continuidad del Torneo Oficial “José Antonio `Tito´ Alonso” deberá esperar una semana ya que el mal clima obligó la reprogramación de los duelos de la semana.

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría no pudo completar la 11° fecha debido a las malas condiciones del clima.

 

Nuevamente las malas condiciones climáticas son protagonistas del calendario y la fecha prevista a jugarse entresemana deberá esperar para completarse.

 

El primer triunfo de Hinojo marcó el inicio de la programación, pero los cotejos previstos para el pasado martes y este jueves fueron reprogramados para la venidera semana.

 

El lunes jugarán Loma Negra vs El Fortín, Sierra Chica vs Ferro y San Martín vs Estudiantes, mientras que el martes se completará con los enfrentamientos entre Recalde vs Municipales y Racing vs Espigas.

 

La programación:

Lunes:

16:00 hs.: Sierra Chica vs Ferro 

20:30 hs.: Loma Negra vs El Fortín 

Martes:

20:30 hs.: Racing vs Espigas

20:45 hs.: Recalde vs Municipales 

 

