Hay enojo en la Policía Bonaerense por los viáticos que dispuso Milei para el operativo electoral: “Son una miseria”

Efectivos de la Policía Bonaerense expresaron su malestar por los viáticos que el Gobierno nacional dispuso para el operativo de seguridad de las elecciones 2025 que tendrán lugar este domingo. Los uniformados afirmaron que los montos son insuficientes frente a la extensión de la jornada y que resultan inferiores a los pagos recibidos en los comicios provinciales de septiembre pasado.

Es que el Ministerio de Seguridad Nacional fijó montos diferenciados según la jerarquía, con valores que van de $50.028 a $72.262. De acuerdo con el esquema oficial, comisarios y subcomisarios percibirán las sumas más altas; oficiales principales e inspectores recibirán $61.145; los mayores, capitanes y tenientes primeros, $55.586; y finalmente, los tenientes, subtenientes, sargentos y oficiales, obtendrán sólo $50.028 por su participación en la jornada electoral.

En total, 12.844 uniformados quedarán afectados a los 6.422 establecimientos habilitados en territorio bonaerense. Por un lado, la Policía Bonaerense custodiará los alrededores de las escuelas, mientras que las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval) se ocuparán del interior, en un mega-operativo que arrancará a las 6 de la mañana, y finalizará entre las 22:00 y las 00:00 horas, según la demora del conteo de votos.

Sin embargo, entre los efectivos comprometidos en esta elección se repite la queja por la diferencia de montos según las jerarquías y por la comparación con los valores abonados durante las elecciones provinciales por parte de la administración de Axel Kicillof.

“Es una miseria. La gran mayoría va a percibir menos de 62 mil pesos. Hablamos de menos de 4.000 pesos la hora, una locura. Todos vamos a la misma carnicería, a la misma verdulería y pagamos los mismos impuestos. Es una vergüenza”, expresó un teniente del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Por su parte, un oficial ayudante sostuvo que “es muy poca plata y son muchas horas”, mientras que otro integrante de la Fuerza Barrial de Aproximamiento (FBA), de apellido García, añadió: “Van a usar pocos comisarios y subcomisarios, pero para ellos los viáticos son de 72 mil pesos. Que también es una miseria. En las elecciones provinciales nos pagaron a todos por igual 75 mil pesos, que era poco, pero más que esta miseria”.

Vale precisar que, durante los comicios provinciales del pasado 7 de septiembre, el Gobierno bonaerense igualó los viáticos de las fuerzas nacionales y provinciales en 75 mil pesos, sin distinción jerárquica. No obstante, en esta oportunidad, el pago quedó exclusivamente bajo la órbita de Nación, lo que generó diferencias y descontento dentro de la fuerza local.

“Te da bronca porque nos van a pagar menos que el mes pasado y encima no podés quejarte. Uno hace esto por vocación de servicio, pero duele que te pisoteen de esta manera y que no valoren la tarea que hacemos los policías”, remarcó un capitán consultado.