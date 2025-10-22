Estatales bonaerenses piden que Axel Kicillof reabra la paritaria salarial | Infoeme
Miércoles 22 de Octubre 2025 - 19:41hs
Miércoles 22 de Octubre 2025 - 19:41hs
Olavarría
Infoeme
 economia
 22 de Octubre de 2025 | 17:23

Estatales bonaerenses piden que Axel Kicillof reabra la paritaria salarial

ATE presentó una nota ante el ministerio de Trabajo de Axel Kicillof en la que resalta que "la inflación sigue apremiando el bolsillo" de los trabajadores.

A cuatro días de las elecciones legislativas nacionales, el Gobierno de Axel Kicillof recibió el pedido de unos de los gremios mayoritarios para que reabra la paritaria de los estatales bonaerenses.

Se trata de ATE, que presentó una nota dirigida al ministro de Trabajo Walter Correa para que "por su intermedio se gestione la reapertura de la paritaria" para continuar con la negociación salarial "en este contexto donde la inflación sigue apremiando los bolsillos de nuestros compañeros".

 

Los argumentos de ATE

 

En la solicitud, ATE hace hincapié en que resulta "indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto entre el Estado provincial y los sindicatos para sostener una paritaria abierta y permanente" y así "logremos recuperar poder adquisitivo salarial".

La última negociación paritaria tuvo lugar en agosto, donde se acordó un incremento del 5% a pagar en dos tramos en los meses de septiembre y noviembre.

La última tanda de aumentos para los estatales de la provincia se terminó de pagar en agosto: fue del 2,5% para octubre como segunda cuota de otro 2.5% en agosto.

