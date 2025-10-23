Este sábado se realizará una nueva jornada de “Aventura con historia”

El Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Desarrollo Económicoi, invita a toda la comunidad a participar de una nueva edición del programa “Aventura con historia”. Esta iniciativa de jornadas de senderismo son impulsadas desde la Coordinación de Turismo en forma conjunta con el Grupo de Aventura X – Time.

“Aventura con historia” – Circuito urbano “Villa Aurora”, se llevará a cabo este sábado 25 de octubre. Se trata de un recorrido de 6 km, de dificultad baja, que partirá desde las 14 horas. El punto de encuentro será en la cervecería Kabbalah Brewing Company (Los Narcisos 1840). Ver ubicación aquí: https://share.google/EkIlxGazPfK4EQmHk

Estas caminatas tienen por objeto visibilizar los sitios históricos y de identidad a partir de nuevas tendencias de experiencias de aventura en contacto con la naturaleza. En esta oportunidad, se suman las visitas a dos emprendimientos del barrio, como son: cervecería Kabbalah y el predio recreativo Los Zainos.

La propuesta está diseñada para que los participantes puedan realizar un uso turístico de las áreas rurales y periurbanas, a los efectos de lograr un desarrollo turístico sustentable del territorio que se adapte a las singularidades de cada región, priorizando la inclusión, la colaboración entre los actores locales y entendiendo que allí confluye la diversidad del territorio, de sus identidades y sectores sociales.

Aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del siguiente link.

Recomendaciones

Pantalón largo.

Calzado deportivo cerrado.

Mochila con 1 litro de agua.

Opcional: equipo de mate para pausas contemplativas.

Información útil

Aquellas personas que deseen sumarse al grupo de WhatsApp para enterarse de todas las novedades deberán ingresar en el siguiente link.

Oficina de Turismo de Olavarría

La Oficina de Turismo se encuentra ubicada en el Centro Cultural “San José” (Riobamba 2949), y funciona los días hábiles, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, sábados domingos y feriados de 15 a 18 horas. También podes comunicarte a través de Whatsapp: 2284 15 69-5796 o por mail con el equipo de la Coordinación de Turismo a través de turismo@olavarria.gov.ar