Miércoles 22 de Octubre 2025 - 15:36hs
Olavarría
 |  deportes
 |  Fútbol Internacional
 - 22 de Octubre de 2025 | 14:53

Pedro De la Vega se fracturó y fue intervenido quirúrgicamente

El olavarriense que forma parte del plantel de Seattle Sounders fue intervenido quirúrgicamente tras la fractura de rotula.

Seattle Sounders emitió un comunicado, en la jornada del pasado martes, dando a conocer que Pedro De la Vega debió ser operado tras una lesión sufrida el pasado fin de semana.

 

Pedro De la Vega sufrió la fractura de rótula durante el partido ante el New York City FC disputado el fin de semana y en la jornada del martes fue intervenido quirúrgicamente.

 

El volante olavarriense tuvo que ser reemplazado a los 24 minutos de juego del duelo del pasado sábado y se perderá lo que resta de la temporada de la Major League Soccer.

 

