Pedro De la Vega se fracturó y fue intervenido quirúrgicamente

Seattle Sounders emitió un comunicado, en la jornada del pasado martes, dando a conocer que Pedro De la Vega debió ser operado tras una lesión sufrida el pasado fin de semana.

Pedro De la Vega sufrió la fractura de rótula durante el partido ante el New York City FC disputado el fin de semana y en la jornada del martes fue intervenido quirúrgicamente.

El volante olavarriense tuvo que ser reemplazado a los 24 minutos de juego del duelo del pasado sábado y se perderá lo que resta de la temporada de la Major League Soccer.