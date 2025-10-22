Básquet Formativo: se jugaron pendientes | Infoeme
Básquet Formativo: se jugaron pendientes

En el transcurso del pasado fin de semana tuvo continuidad el Torneo Oficial para las categorías formativas y fue con la disputa de partidos pendientes.

Foto: Prensa Chacarita

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la categoría masculina tuvo la disputa de algunos partidos.

 

La actividad del “finde” contó con cinco enfrentamientos del Torneo Oficial de Caballeros.

 

Los resultados:

Independiente - Racing (O)

Mini: 0 - 0

U13: 81 - 40

U15: 47 - 56

U17: 65 - 47

 

Pueblo Nuevo - Chacarita

Mini: 20 - 0

U13: 53 - 64

U15: 45 - 74

U17: 80 - 73

 

Ferro - El Fortín

Mini: 0 - 20

U13: 73 - 43

 

Pueblo Nuevo – El Fortín

U17: 52 - 67

 

San Martín - Racing (L)

U13: 92 - 75

U15: 51 - 70

U17: 65 - 55

 

