Básquet Formativo: se jugaron pendientes

El segundo torneo del año organizado por la Asociación de Básquet de Olavarría para la categoría masculina tuvo la disputa de algunos partidos.
La actividad del “finde” contó con cinco enfrentamientos del Torneo Oficial de Caballeros.
Los resultados:
Independiente - Racing (O)
Mini: 0 - 0
U13: 81 - 40
U15: 47 - 56
U17: 65 - 47
Pueblo Nuevo - Chacarita
Mini: 20 - 0
U13: 53 - 64
U15: 45 - 74
U17: 80 - 73
Ferro - El Fortín
Mini: 0 - 20
U13: 73 - 43
Pueblo Nuevo – El Fortín
U17: 52 - 67
San Martín - Racing (L)
U13: 92 - 75
U15: 51 - 70
U17: 65 - 55