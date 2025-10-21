Volcó un camión con cerdos sobre la Ruta 7 y los vecinos saquearon toda la carga

Un camión jaula que transportaba cerdos volcó el lunes al mediodía sobre el kilómetro 179 de la, a la altura de Ingeniero Silveyra, en el partido bonaerense de. El accidente provocó la dispersión de los animales por la zona y la posterior llegada de decenas de personas que se llevaron parte de la carga, sin importar si los cerdos estaban vivos o muertos.

Por su parte, el conductor del vehículo, que sufrió lesiones de carácter leve, fue asistido por personal policial y una ambulancia del SAME.

El vehículo quedó destruido y su carga fue esparcida en las inmediaciones, lo que provocó una rápida reacción por parte de automovilistas y vecinos que se encontraban en la zona. Varias personas se acercaron al lugar del hecho a pie, en motocicletas, bicicletas y otros medios de transporte, y comenzaron a retirar los cerdos del lugar, sin intervención autorizada.

De acuerdo con los relatos de quienes presenciaron la escena, la situación se desbordó en cuestión de minutos. A medida que los animales se desplazaban por el área tras el impacto, particulares comenzaron a introducirlos en sus vehículos o a cargarlos directamente, en algunos casos aún con vida. Otros ejemplares, que no sobrevivieron al vuelco, también fueron retirados por los presentes.

La Policía Comunal de Chacabuco llegó al lugar para intentar ordenar el tránsito y evitar incidentes adicionales. Sin embargo, la cantidad de personas que se concentró en el área impidió un control efectivo de la situación. El operativo se centró entonces en preservar la seguridad de quienes estaban en la zona, debido al constante movimiento de vehículos y personas.

El episodio generó una escena inusual y caótica: decenas de personas trasladando animales mientras los servicios de emergencia trabajaban en la asistencia al conductor y en el despeje del área afectada. (DIB)