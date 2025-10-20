Volcó un camión cargado de automóviles: la Ruta 51 quedó totalmente cortada

Un camión que transportaba automóviles volcó este lunes por la mañana sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 352, en cercanías de Tapalqué, dejando la calzada totalmente obstruida.

El siniestro vial fue protagonizado por un camión Renault Premium y a pesar del impacto, el transportista de 28 años resultó ileso.

Según informó el portal Noticias de Azul, el rodado se desplazaba en sentido ascendente cuando, por causas que se investigan, perdió el control y terminó volcando sobre uno de sus laterales en plena calzada.

Trabajaron en el lugar personal del Destacamento Vial de Alvear, Comisaría de Tapalqué y Bomberos Voluntarios de Tapalqué, quienes permanecen asistiendo en la señalización y prevención mientras se aguarda la llegada de una grúa para retirar el camión y liberar la ruta.

El tránsito quedó completamente interrumpido.