Continúan las capacitaciones en perspectiva de género al personal del Municipio

El Municipio informó que continúa impulsando jornadas de capacitación en materia de perspectiva de género destinadas a su personal. Este tipo de iniciativas se dan a través de la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad y se encuentran enmarcadas dentro de la Ley Micaela.

La Ley, que regula la capacitación obligatoria y permanente en materia de género para personal estatal de la gestión pública en todos los niveles del Estado y poderes, se implementa en nuestro Municipio desde el año 2019 en el marco de la Ordenanza Municipal 4406/19 que así lo reglamenta.

En este caso, el encuentro fue destinado al personal masculino que integra la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad con quienes se abordaron las temáticas de socialización de género, identidad de género, orientación sexual, masculinidades, violencias y desigualdades por motivos de género.

A través de una serie de actividades, que fueron desde una base teórica hacia una etapa práctica, se abrió un espacio de reflexión y debate con el objetivo de promulgar acciones orientadas a la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva.