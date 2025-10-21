Agustín Romero estará a cargo del Centro Veterinario Municipal

Este martes el Municipio informó cambios en la conducción del Centro Veterinario Municipal. Por un lado, confirmó que Jessica López continuará desempeñando tareas dentro del sector.

En tanto, el veterinario Agustín Romero asumirá la responsabilidad de gestionar el Centro de veterinaria, hasta la finalización de su mandato como concejal lo hará en carácter de asesor “ad honorem”.

"Cabe destacar que Romero cuenta con una amplia trayectoria profesional y ya integró Bromatología durante gestiones anteriores. Por ese motivo, el Ejecutivo consideró que ocupe dicho lugar, para garantizar experiencia en la gestión en virtud de los conocimientos, la participación activa y el compromiso que ya ha demostrado", explicó el Municipio a través de un comunicado.