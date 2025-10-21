Agustín Romero estará a cargo del Centro Veterinario Municipal | Infoeme
Martes 21 de Octubre 2025 - 17:10hs
25°
Martes 21 de Octubre 2025 - 17:10hs
Olavarría
25°
Infoeme
 |  Política
 - 21 de Octubre de 2025 | 14:42

Agustín Romero estará a cargo del Centro Veterinario Municipal

Así lo informó el Municipio, que confirmó cambios en la conducción. En tanto, Jessica López continuará desempeñando tareas dentro del sector.

Este martes el Municipio informó cambios en la conducción del Centro Veterinario Municipal. Por un lado, confirmó que Jessica López continuará desempeñando tareas dentro del sector.

En tanto, el veterinario Agustín Romero asumirá la responsabilidad de gestionar el Centro de veterinaria, hasta la finalización de su mandato como concejal lo hará en carácter de asesor “ad honorem”.

"Cabe destacar que Romero cuenta con una amplia trayectoria profesional y ya integró Bromatología durante gestiones anteriores. Por ese motivo, el Ejecutivo consideró que ocupe dicho lugar, para garantizar experiencia en la gestión en virtud de los conocimientos, la participación activa y el compromiso que ya ha demostrado", explicó el Municipio a través de un comunicado.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME