 21 de Octubre de 2025

Refuerzan la campaña de ampliación de cobertura de vacunación para completar esquemas

Se hace énfasis en inmunización para ingreso escolar y para adolescentes.

En el marco de la implementación de estrategias sanitarias de prevención y control de enfermedades prevenibles, el Municipio a través de la Subsecretaría de Atención Primaria, la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y Banco de Leche con los distintos CAPS; refuerza la campaña para contribuir al cumplimiento de la vacunación del Calendario Nacional, gratuita y obligatoria.

La finalidad es identificar y completar esquemas de vacunación, con énfasis en niñas y niños cohorte 2020 (ingreso escolar) y adolescentes cohorte 2014.

 

Quienes nacieron en año 2020 deben recibir las siguientes vacunas:

  • Refuerzo de IPV (previene poliomielitis)
  • 2° dosis triple viral: (para prevenir rubéola, sarampión y paperas).
  • Refuerzo Triple Bacteriana Acelular: (para prevenir difteria, tétanos y coqueluche).
  • 2° dosis varicela (para prevenir varicela).

 

Quienes nacieron en el año 2014 deben reforzar  la protección de las vacunas:

  • Única dosis de VPH (Virus Del Papiloma Humano)
  • Única dosis de Meningococo (previene Meningitis).
  • Refuerzo Triple Bacteriana Acelular (para prevenir Difteria, Tétanos y Coqueluche).

