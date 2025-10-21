El Municipio avanza con la obra de pavimento intertrabado en Loma Negra

El Municipio de Olavarría avanza con la obra de pavimento intertrabado en la localidad de Loma Negra, que beneficiará vecinos y vecinas de los barrios 21 Viviendas y Autoconstrucción y a quienes transitan diariamente por el sector.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, indicaron que la obra consiste en la construcción de pavimento articulado, a través de la colocación de adoquines de hormigón 8 cm (estilo holandés), sobre una base de suelo cemento de 15 cm de espesor con cemento al 8% debidamente compactado y por encima una capa de asiento de arena gruesa.

Entre las principales ventajas que ofrece este tipo de pavimento se encuentra la rápida habilitación al tránsito una vez finalizada la colación y sellado de las juntas, fácil reparación en caso de bacheo y la reutilización de los materiales.

El pavimento alcanzará un total 18 cuadras: Elena entre Av. San Martín y Belgrano (4 cuadras), Alberdi entre Av. San Martín y Belgrano (4 cuadras), Av. San Martín entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras), Perón entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras), J. Pablo entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras), Rivadavia entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras) y Belgrano entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras).

La inversión asciende a la suma total de $586.549.769,99 y los trabajos se encuentran a cargo de la empresa Pecma S.R.L. quien resultó adjudicataria de la licitación pública.

A la par de la obra en Loma Negra, se encuentran en ejecución las tareas de pavimentación en barrio Pickelado y Carlos Pellegrini, y la construcción de cordón cuneta en barrio AOMA.