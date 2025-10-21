El Municipio avanza con la obra de pavimento intertrabado en Loma Negra | Infoeme
Martes 21 de Octubre 2025 - 22:57hs
19°
Martes 21 de Octubre 2025 - 22:57hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  comunidad
 - 21 de Octubre de 2025 | 21:41

El Municipio avanza con la obra de pavimento intertrabado en Loma Negra

Comprende un total de 18 cuadras y beneficiará a vecinos de los barrios 21 Viviendas y Autoconstrucción.

El Municipio de Olavarría avanza con la obra de pavimento intertrabado en la localidad de Loma Negra, que beneficiará vecinos y vecinas de los barrios 21 Viviendas y Autoconstrucción y a quienes transitan diariamente por el sector.

Desde la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, indicaron que la obra consiste en la construcción de pavimento articulado, a través de la colocación de adoquines de hormigón 8 cm (estilo holandés), sobre una base de suelo cemento de 15 cm de espesor con cemento al 8% debidamente compactado y por encima una capa de asiento de arena gruesa.

Entre las principales ventajas que ofrece este tipo de pavimento se encuentra la rápida habilitación al tránsito una vez finalizada la colación y sellado de las juntas, fácil reparación en caso de bacheo y la reutilización de los materiales.

 

 

El pavimento alcanzará un total 18 cuadras: Elena entre Av. San Martín y Belgrano (4 cuadras), Alberdi entre Av. San Martín y Belgrano (4 cuadras), Av. San Martín entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras), Perón entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras), J. Pablo entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras), Rivadavia entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras) y Belgrano entre Alberdi y Belgrano (2 cuadras).

La inversión asciende a la suma total de $586.549.769,99 y los trabajos se encuentran a cargo de la empresa Pecma S.R.L. quien resultó adjudicataria de la licitación pública.

A la par de la obra en Loma Negra, se encuentran en ejecución las tareas de pavimentación en barrio Pickelado y Carlos Pellegrini, y la construcción de cordón cuneta en barrio AOMA.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME