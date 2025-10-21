Wesner dio inicio a las IX Olimpíadas de gestión en Sierra Chica

En la mañana de este martes, el intendente Maximiliano Wesner participó del acto de apertura de la IX edición de las Olimpíadas de Gestión, que cada año organizada la Escuela Secundaria N°17 Juan “El Joven” Catriel, de la localidad de Sierra Chica.

La actividad está destinada a estudiantes de ciclo superior de escuelas secundarias de la modalidad Economía y Administración, tanto de escuelas públicas como privadas.

Acompañaron al Intendente el director de la EES N° 17 José Mogávero, la Jefa Regional de Educación de Gestión Estatal Marta Casanella, la Jefa Regional de Educación de Gestión Privada Romina Altafini, el Jefe Distrital Julio Benítez; autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales UNICEN y representantes del ITecO.

Este 2025, las Olimpíadas de gestión cuentan con la participación de 150 estudiantes y 30 docentes de diferentes establecimientos educativos: Libertas, IPSB, San Antonio, EES N° 4 Hinojo; EES N° 7; EES N° 14; EES N° 15 Espigas; EES N° 17 (anfitriona); EES N° 18 y EES N° 23 Santa Luisa.

El acto inaugural dio inicio con las palabras de apertura a cargo de José Mogávero, quien dio la bienvenida a los presentes y expresó: “Si me pongo a agradecer hay que agradecer un montón de gente que hizo posible que ustedes hoy estén acá. Para nosotros es un verdadero placer que nos acompañen todas las instituciones que colaboraron para hacer esta novena edición de las Olimpiadas de Gestión”.

Mogávero agradeció especialmente al Intendente, “que viene acompañándonos desde el principio, aún sin ser él intendente, cuando nos sentábamos con Ariel (Rodríguez, presidente del Consejo Escolar), le decíamos, ‘Maxi, mira, necesitamos los premios, necesitamos esto, necesitamos lo otro’. Así que nos gustaría que fuera él quien inaugure las jornadas”.

Tras ello, el Intendente Wesner se dirigió a los presentes y destacó: “Hoy nos convoca esta novena edición de las Olimpíadas, que como bien decía José venimos acompañando desde hace mucho tiempo, porque entendemos que el mejor reflejo de la sociedad que queremos está acá en este patio en cada aula, en cada pasillo de cada una de las escuelas. Por eso me parece más que interesante que nos acompañen las autoridades de educación, que puedan abrazar, cuidar y proteger estas Olimpiadas de gestión, que sinceramente son un desafío para los equipos, pero también para ustedes, para los alumnos, para que se encuentren, para poder compartir, para poder desarrollar, crear por sobre todas las cosas”.

En este sentido, subrayó Wesner, “para que ustedes sean el futuro, como siempre lo decimos y lo hemos charlado, José, tiene que haber un fuerte presente. Y esto fortalece el hoy, esta Olimpiada de gestión, estos años consecutivos de trabajo ininterrumpido, y por eso es tan importante el acompañamiento de todas las instituciones que han colaborado para fortalecer este presente”.

“Cuidemos lo que tenemos. Son momentos difíciles en educación, pero a la educación la defendemos y la cuidamos entre todos. Y esta Olimpiada también es parte de ello. Así que les agradezco enormemente. Cuenten conmigo para lo que sea, estamos para seguir acompañando y que tengan una hermosa jornada” , concluyó el Intendente.

Tal como se implementó en la edición anterior en 2024, una vez que los estudiantes arriban a la escuela, se dividen en grupos integrados por estudiantes de distintos establecimientos y se les asigna una problemática a resolver en el lapso de una hora y media; la cual es evaluada por profesores de las distintas escuelas participantes. Dichas problemáticas están vinculadas con el mundo del trabajo y las empresas y con la futura inserción laboral de los estudiantes. También, la iniciativa incluye un espacio de convivencia, amenizado con banda en vivo y sorteos para los estudiantes. Los sorteos incluyeron aportes desde el Municipio y el ITECO.