Lunes 20 de Octubre 2025 - 14:38hs
22°
Lunes 20 de Octubre 2025 - 14:38hs
Olavarría
22°
 - 20 de Octubre de 2025 | 14:01

Pro Pádel League: Chingotto, levantó el título en la “Gran Manzana”

Durante el transcurso del fin de semana se disputó la definición de la Pro Pádel League con la presencia de las franquicias más destacadas de la temporada y el título fue para Miami Pádel Club con Federico Chingotto como una de las figuras.

El histórico Hammerstein Ballroom de New York albergó la definición de The City's Cup, el formato final de la Pro Padel League y en el último partido de la competencia por equipos, fue triunfo para Federico Chingotto y Agustín Tapia.

 

El histórico Hammerstein Ballroom, uno de los escenarios más icónicos de la ciudad situado en pleno Manhattan, volvió a transformarse en la cuna del pádel mundial y en la final por el título, Miami Pádel con Federico Chingotto y Agustín Tapia venció a Lucas Bergamini y Jairo Castillo del San Diego Stingrays. Fue 7/6 y 6/3.

 

Previamente, y repitiendo equipo como suciediera en San Sebastián, el N°1 del mundo y el olavarriense habían derrotaron a Juani Rubini y Leo Augsburger por 6/3 y 6/2.

 

