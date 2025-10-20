Pro Pádel League: Chingotto, levantó el título en la “Gran Manzana”

El histórico Hammerstein Ballroom de New York albergó la definición de The City's Cup, el formato final de la Pro Padel League y en el último partido de la competencia por equipos, fue triunfo para Federico Chingotto y Agustín Tapia.

El histórico Hammerstein Ballroom, uno de los escenarios más icónicos de la ciudad situado en pleno Manhattan, volvió a transformarse en la cuna del pádel mundial y en la final por el título, Miami Pádel con Federico Chingotto y Agustín Tapia venció a Lucas Bergamini y Jairo Castillo del San Diego Stingrays. Fue 7/6 y 6/3.

Previamente, y repitiendo equipo como suciediera en San Sebastián, el N°1 del mundo y el olavarriense habían derrotaron a Juani Rubini y Leo Augsburger por 6/3 y 6/2.