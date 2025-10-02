El CEMO se prepara para la 3° "Copa Ciudad de Olavarría"

Organizado por Steel Warriors y la colaboración de varias escuelas locales, llega la 3° edición de la "Copa Ciudad de Olavarría" y en la previa se realizó el lanzamiento en instalaciones de BinBaires.

Lucas Da Rosa, uno de los impulsores de la disciplina en Olavarría encabezó la conferencia de prensa que también contó con la presencia de Juan Pablo Arouxet en representación de la Municipalidad de Olavarría y docentes y deportistas que se presentarán en la jornada del próximo domingo.

“Trabajamos todo el año para llegar a octubre y mostrar que también en Olavarría se puede hacer un gran torneo y que no sólo estén en Capital Federal”, fueron las palabras posteriores a los agradecimientos pertinentes de Lucas Da Rosa para presentar la 3° “Copa Ciudad de Olavarría” que desde las 9:00 del domingo tendrá lugar en el CEMO.

El principal organizador del evento que tendrá tatamis y un ring para las diferentes competencias confirmó que “le quisimos dar una vuelta de rosca a una nueva edición de la Copa por la que trabajamos todo el año y pensamos en los alumnos, por eso va a haber dinero en efectivo como forma de premiarlos”.

Por su parte, Juan Pablo Arouxet se contentó por la posibilidad de que la Municipalidad de Olavarría acompañe un evento deportivo que reunirá a alrededor de 350 deportistas en todas las categorías: “Es un torneo que año a año se va haciendo cada vez más grande y agradecemos poder colaborar, pero también tenemos que agradecer a las familias porque sin ellos nada sería posible”.

“Es algo muy bueno que se haga un torneo de esta magnitud acá en nuestra ciudad”

Alejandro Tolosa a pesar de no poder defender el título por no tener oponente, se mantuvo en la organización y junto a Luciano Mastronardo coincidieron que “es muy importante este tipo de competencias y nos llena de orgullo poder ser parte de un evento de esta índole”.

Por último, Cristian Jara, otro de los profesores-organizadores, sentenció: “Siempre tratamos de ir agregándole algo al torneo y estamos ansiosos de que llegue, porque esta tercera edición tendrá dinero en juego y es una forma de motivación”.