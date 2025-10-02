Rugby: jugaron todos y fue con derrotas para los planteles superiores | Infoeme
Jueves 02 de Octubre 2025 - 19:58hs
19°
Jueves 02 de Octubre 2025 - 19:58hs
Olavarría
19°
Infoeme
 |  deportes
 |  Rugby
 - 2 de Octubre de 2025 | 16:27

Rugby: jugaron todos y fue con derrotas para los planteles superiores

El pasado fin de semana tuvieron continuidad las competencias que tienen participación olavarriense y fue un fin de semana sin victorias en las categorías superiores. En Juveniles, Estudiantes sumó todas victorias.

Entre sábado y domingo, las diferentes competencias que organiza la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires siguieron adelante con el calendario y fue con la presentación de todos los equipos de Olavarría.

 

En la jornada del domingo, fue turno para los planteles superiores y fue con derrota tanto para Estudiantes como para El Fortín. El “Bata” no pudo en su visita a Coronel Suárez con ninguno de los dos planteles y el “Fortinero” cayó en Azul.

 

Previamente, el “Bataraz” había completado la 13ª fecha del Torneo Súper 7 de Juveniles en condición de local y sólo sumó festejos.

 

Los resultados:

En Primera

Coronel Suárez Rugby Club 33 – 26 Estudiantes

Remo 20 – 10 El Fortín

Intermedia 

Coronel Suárez Rugby Club 64 – 17 Estudiantes

M18

Estudiantes 36 – 29 Argentino (Trenque Lauquen)

M16

Estudiantes 48 – 17 Argentino (Trenque Lauquen)

M14

Estudiantes 53 – 24 Argentino (Trenque Lauquen)

 

Fuente: Prensa CAE // UROBA

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME