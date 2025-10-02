Rugby: jugaron todos y fue con derrotas para los planteles superiores

Entre sábado y domingo, las diferentes competencias que organiza la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires siguieron adelante con el calendario y fue con la presentación de todos los equipos de Olavarría.
En la jornada del domingo, fue turno para los planteles superiores y fue con derrota tanto para Estudiantes como para El Fortín. El “Bata” no pudo en su visita a Coronel Suárez con ninguno de los dos planteles y el “Fortinero” cayó en Azul.
Previamente, el “Bataraz” había completado la 13ª fecha del Torneo Súper 7 de Juveniles en condición de local y sólo sumó festejos.
Los resultados:
En Primera
Coronel Suárez Rugby Club 33 – 26 Estudiantes
Remo 20 – 10 El Fortín
Intermedia
Coronel Suárez Rugby Club 64 – 17 Estudiantes
M18
Estudiantes 36 – 29 Argentino (Trenque Lauquen)
M16
Estudiantes 48 – 17 Argentino (Trenque Lauquen)
M14
Estudiantes 53 – 24 Argentino (Trenque Lauquen)
Fuente: Prensa CAE // UROBA