Rugby: jugaron todos y fue con derrotas para los planteles superiores

Entre sábado y domingo, las diferentes competencias que organiza la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires siguieron adelante con el calendario y fue con la presentación de todos los equipos de Olavarría.

En la jornada del domingo, fue turno para los planteles superiores y fue con derrota tanto para Estudiantes como para El Fortín. El “Bata” no pudo en su visita a Coronel Suárez con ninguno de los dos planteles y el “Fortinero” cayó en Azul.

Previamente, el “Bataraz” había completado la 13ª fecha del Torneo Súper 7 de Juveniles en condición de local y sólo sumó festejos.

Los resultados:

En Primera

Coronel Suárez Rugby Club 33 – 26 Estudiantes

Remo 20 – 10 El Fortín

Intermedia

Coronel Suárez Rugby Club 64 – 17 Estudiantes

M18

Estudiantes 36 – 29 Argentino (Trenque Lauquen)

M16

Estudiantes 48 – 17 Argentino (Trenque Lauquen)

M14

Estudiantes 53 – 24 Argentino (Trenque Lauquen)

Fuente: Prensa CAE // UROBA