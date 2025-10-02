Olavarrienses coparon los podios en el “Homenaje Luis `Chichín´ Rodríguez”

Alrededor de 150 deportistas de toda la Región dijeron presentes en la Pista Municipal de Ciclismo "L. Ots" de Tandil donde se llevó a cabo Gran Premio “Homenaje Luis `Chichín´ Rodríguez” y ciclistas locales no fueron la excepción.
Representantes de Olavarría se lucieron en la competencia que estuvo organizada por el Tandil Cicles Club y se subieron en reiteradas ocasiones al podio.
En las carreras más importantes de la jornada dominical, Adrián Castro se quedó con el segundo lugar en Élite y en Damas el triunfo fue para Fiamma Abrisqueta.
Los resultados:
Damas Mayores
1° Fiamma Abrisqueta (Olavarría)
2° Ludmila Posse (Olavarría)
3° Charo Posse (Olavarría)
Élite - Élite II
1° Jonathan Moyano (Otamendi)
2° Adrián Castro (Olavarría)
3° Maximiliano Praiz (Laprida)
5° William Brun (Olavarría
Máster B
1° Marcos Ramírez (Olavarría)
2° Leonardo Larignee (Olavarría)
Máster C
1° Leonardo Larignee (Olavarría)
2° Oscar Valetutto (Olavarría)
Máster D
1° Miguel Barzola (Olavarría)
Máster A – Juniors
1° Adrián Castro (Olavarría)
Fuente: ABC Hoy