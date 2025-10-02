Olavarrienses coparon los podios en el “Homenaje Luis `Chichín´ Rodríguez” | Infoeme
 - 2 de Octubre de 2025 | 14:27

Olavarrienses coparon los podios en el “Homenaje Luis `Chichín´ Rodríguez”

El último domingo, ciclistas de toda la región dijeron presentes en Tandil donde se llevó a cabo el “Homenaje Luis `Chichín´ Rodríguez”.

Alrededor de 150 deportistas de toda la Región dijeron presentes en la Pista Municipal de Ciclismo "L. Ots" de Tandil donde se llevó a cabo Gran Premio “Homenaje Luis `Chichín´ Rodríguez” y ciclistas locales no fueron la excepción.

 

Representantes de Olavarría se lucieron en la competencia que estuvo organizada por el Tandil Cicles Club y se subieron en reiteradas ocasiones al podio.

 

En las carreras más importantes de la jornada dominical, Adrián Castro se quedó con el segundo lugar en Élite y en Damas el triunfo fue para Fiamma Abrisqueta.

 

 

Los resultados:

Damas Mayores

1° Fiamma Abrisqueta (Olavarría)

2° Ludmila Posse (Olavarría)

3° Charo Posse (Olavarría)

Élite - Élite II 

1° Jonathan Moyano (Otamendi)

2° Adrián Castro (Olavarría)

3° Maximiliano Praiz (Laprida)

5° William Brun (Olavarría

Máster B

1° Marcos Ramírez (Olavarría)

2° Leonardo Larignee (Olavarría)

Máster C

1° Leonardo Larignee (Olavarría)

2° Oscar Valetutto (Olavarría)

Máster D

1° Miguel Barzola (Olavarría)

Máster A – Juniors

1° Adrián Castro (Olavarría)

 

Fuente: ABC Hoy

 

