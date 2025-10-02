Chingotto y Galán jugarán los Cuartos de Final en Rotterdam

El decimoctavo torneo de la temporada de Premier Pádel conoció a los ocho mejores en Países Bajos y uno de los equipos es el del olavarriense y el madrileño que, por primera vez en la semana, estuvo más de una hora en la cancha.

Chingotto y Galán derrotaron, en la instancia de Octavos de Final a Alejandro Arroyo e Iñigo Jofre. Fue 7/5 y 6/4 en 1:28 minutos en el 20x10.

En el Ahoy Arena, la “Chingalán” buscará alcanzar las Semifinales en la jornada del viernes y será frente a Javier Leal y Lucas Bergamini que dejaron en el camino a Marques Berdonce y Sintes Villalonga, los mismos que dejaron sin chances a Agustín Torre y su nuevo compañero.