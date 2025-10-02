Golf: tres categorías jugaron los 9 hoyos | Infoeme
Golf: tres categorías jugaron los 9 hoyos

Cómo cada miércoles hubo actividad para el Torneo "Destino Global" y fue con festejos para Luis Fredes, Carlos Blando y Hugo Wagner.

El campo de golf del Club Estudiantes tuvo actividad, el pasado miércoles, con el tradicional Medal Play 9 hoyos que estuvo reservado para tres categorías.

 

Ante un buen número de participantes, el Ranking “Destino Global” consagró a Luis Fredes con 34 golpes en Hasta 13 de Hándicap. Javier Lobo e Iván Recabarren con 35 golpes completaron el podio.

 

Carlos Blando con 29 golpes se impuso en De 14 a 24 y lo escoltaron Julio Escalada con 30 golpes y Fabián Palacios con 33 golpes.

 

Por último, en De 25 al Máximo, el triunfo fue para Hugo Wagner con 31 golpes. Ricardo Tresarrieu con 32 golpes fue segundo y tercero se ubicó Raúl Sabbatini con 34 golpes.

 

La actividad continuará el sábado con el Torneo “Dunlop” que se disputará en la modalidad Laguneada 4 jugadores 18 hoyos.

 

Fuente: prensa CAE

 

