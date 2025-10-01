Torneo de Selecciones: empate para Olavarría en la primera Semifinal

La Selección de Olavarría Sub13 recibió a Tandil en el partido de ida de las Semifinales de la Región Sur de la competencia que organiza el Consejo Federal y fiscaliza la Federación Bonaerense Pampeana de Fútbol y fue empate.

El equipo Sub13 representante de la Liga de Fútbol de Olavarría igualó 2 a 2 ante la Selección de Tandil en los primeros 70 minutos de los Play-Off. Tiziano Salazar y Jonas Salinas en contra de su propio arco marcaron a favor de Olavarría, mientras que Nicolás Girollet y Tomás Curuchet.

En un partido de trámite parejo, donde Olavarría tuvo la pelota y Tandil las situaciones, terminó siendo un entretenido empate en el Ricardo Sánchez.

La primera mitad tuvo al representante tandilense demostrando porqué había ganado todos sus compromisos previos, con buenas asociaciones en pocos metros, generó las chances más claras y hasta logró la apertura del marcador antes del descanso.

Iban 32 minutos cuando Nicolás Girollet apareció en el área chica para empujar la pelota luego de un tiro libre que llegó desde lejos y quebró la paridad, luego de lo que había sido la mejor jugada del equipo olavarriense con un remate desviado de Van Dik luego de la aparición de Arroquy por lado derecho de la cancha que terminó en centro atrás.

En el complemento, Olavarría logró la igualdad antes del minuto. Tiziano Salazar ganó en velocidad y definió cruzado.

Entre paridad y variantes en la primaveral tarde, Tandil casi se lleva el premio mayor porque a los 24´, Tomás Curuchet apareció entre los centrales de la LFO y definió ante el achique del guardameta.

Sin embargo, con más ganas que ideas, Olavarría logró el empate en una de las últimas pelotas. Tiro Libre desde poco más delante de la mitad de la cancha que cayó en el área y entre intentos desesperados de los locales por empujarla y los visitantes por despejarla, le pelota entró. Fue, Jonas Salinas en contra de su propio arco tras un remate de Benítez.

Empate en el Ricardo Sánchez para dejar todo en suspenso para la revancha que se llevará a cabo el venidero miércoles en el estadio Municipal “Gral. San Martín”, posiblemente en horario nocturno.

Síntesis Olavarría – Tandil:

Estadio: Ricardo Sánchez

Árbitro: Facundo Abel (Bolívar)

Olavarría (2): Máximo Villamarín (B: Herrera); Tiziano Nicolosi (A. Benítez), Patricio Ducca, Luca Visconti Trovato, Agustín Vitale; Lionel Martín Travers (J. Ramírez Ferreyra), Natanael Defos, Tiziano Padin; Ian Van Dik (S. Álvarez), Tiziano Salazar (M. Brun) y Francisco Arroquy. DT- Dardo Seibel

Tandil (2): Santino Sequeira; Benjamín Croci Piñero (B. Meilán), Ramiro Girollet, Rafael Irurzun; Julián Romeo Montivero; Tomás Curuchet, Francisco Rodríguez, Bruno Gómez (J. Salinas); Nicolás Girollet, Juan Grassi, Samuel Riva (S. Serra). DT- Darío Dorta

Amonestados: Nicolosi, Ducca, Padín, Van Dik, Visconti Trovato, Álvarez (LFO); Curuchet, Riva (LTF)

Expulsados: No hubo

Goles: 32´ PT Nicolás Girollet (LTF); 1´ ST Tiziano Salazar (LFO); 24´ Tomás Curuchet (LTF); 35´+1 Jonas Salinas e/c (LFO)