Pádel: sin las olavarrienses, Argentina a Cuartos de Final

La Selección Argentina venció a Francia en el último partido del Grupo B para las damas en la cita mundialista que se lleva a cabo en Costa Daurada.

El equipo “albiceleste” cerró sus primeros días de competencia con victoria por 3 a 0 ante Francia, pero fue día sin presencia olavarriense en el 20x10.

Josefina Rodríguez en Sub14 tuvo su primer día de no presencia en España y Jazmín Dos Santos volvió a ausentarse en la pista dentro de la categoría Sub16.

La tercera jornada femenina en el Mundial de Menores inició con triunfo para la Sub14 por 7/6 y 6/2, siguió en Sub16 con festejo por 6/0 y 6/0 y para cerrar la programación, el combinado Sub18 venció 6/3 y 6/4 a sus rivales francesas.

Ya en la instancia de Play-Off, la Selección Argentina enfrentará a Suecia.