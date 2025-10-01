Pádel: sin las olavarrienses, Argentina a Cuartos de Final | Infoeme
 1 de Octubre de 2025 | 20:56

Pádel: sin las olavarrienses, Argentina a Cuartos de Final

En la jornada de este miércoles se completó la Fase de Grupos de la FIP Junior World Cup en España y fue sin presencia de las deportistas olavarrienses, pero pasaje a los Cuartos de Final.

Foto: Prensa APA

La Selección Argentina venció a Francia en el último partido del Grupo B para las damas en la cita mundialista que se lleva a cabo en Costa Daurada.

 

El equipo “albiceleste” cerró sus primeros días de competencia con victoria por 3 a 0 ante Francia, pero fue día sin presencia olavarriense en el 20x10.

 

Josefina Rodríguez en Sub14 tuvo su primer día de no presencia en España y Jazmín Dos Santos volvió a ausentarse en la pista dentro de la categoría Sub16.

 

La tercera jornada femenina en el Mundial de Menores inició con triunfo para la Sub14 por 7/6 y 6/2, siguió en Sub16 con festejo por 6/0 y 6/0 y para cerrar la programación, el combinado Sub18 venció 6/3 y 6/4 a sus rivales francesas.

 

Ya en la instancia de Play-Off, la Selección Argentina enfrentará a Suecia.

 

